Москва24 июлВести.Силы ПВО Минобороны России утром 24 июля уничтожили над территорией Калужской области 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинсканаписал он в мессенджере MAX
Пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительным данным, нет.
На местах падения обломков работают оперативные группы.