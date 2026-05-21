Москва21 маяВести.В Калужской области в течение четверга силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Дроны ликвидированы над территориями Боровского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.
По предварительной информации, в городе Обнинске в результате атаки незначительно поврежден автомобильпроинформировал губернатор Калужской области в мессенджере MAX
Глава региона также сообщил, что администрацией города будет оказана необходимая помощь.
В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.