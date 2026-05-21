В Обнинске осколками БПЛА поврежден автомобиль Губернатор Шапша: осколки БПЛА повредили автомобиль в Обнинске

Москва21 мая Вести.В Калужской области в течение четверга силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны ликвидированы над территориями Боровского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

По предварительной информации, в городе Обнинске в результате атаки незначительно поврежден автомобиль проинформировал губернатор Калужской области в мессенджере MAX

Глава региона также сообщил, что администрацией города будет оказана необходимая помощь.

В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.