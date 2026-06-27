Москва27 июнВести.Накануне вечером и ночью в субботу, 27 июня, расчеты средств противовоздушной обороны сбили в Калужской области 18 беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша, цели были поражены над территориями Жуковского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Жиздринского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов.
Также ПВО работала над окраиной Обнинска.
На местах работают оперативные группыговорится в заявлении
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.