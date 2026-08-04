Шапша: силы ПВО уничтожили над Калугой один беспилотник Над Калугой сбит беспилотник ВСУ

Москва4 авг Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении одного вражеского беспилотного летательного аппарата над Калугой.

Соответствующее сообщение появилось в 17.44 в мессенджере MAX.

Сегодня днем силами ПВО уничтожен БПЛА над Калугой отмечается в сообщении

Предварительно, при атаке повредилось остекление квартиры многоквартирного дома. Пострадавшие отсутствуют.

На месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что над четырьмя районами Калужской области и на окраине Обнинска сбиты 8 БПЛА.