Москва4 авгВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении одного вражеского беспилотного летательного аппарата над Калугой.

Соответствующее сообщение появилось в 17.44 в мессенджере MAX.

Сегодня днем силами ПВО уничтожен БПЛА над Калугой

отмечается в сообщении

Предварительно, при атаке повредилось остекление квартиры многоквартирного дома. Пострадавшие отсутствуют.

На месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что над четырьмя районами Калужской области и на окраине Обнинска сбиты 8 БПЛА.