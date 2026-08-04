Москва4 авгВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении одного вражеского беспилотного летательного аппарата над Калугой.
Соответствующее сообщение появилось в 17.44 в мессенджере MAX.
Сегодня днем силами ПВО уничтожен БПЛА над Калугойотмечается в сообщении
Предварительно, при атаке повредилось остекление квартиры многоквартирного дома. Пострадавшие отсутствуют.
На месте работают специалисты.
Ранее сообщалось, что над четырьмя районами Калужской области и на окраине Обнинска сбиты 8 БПЛА.