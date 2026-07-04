В небе над Калужской областью сбили 14 украинских беспилотников Шапша: силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Калужской областью

Москва4 июл Вести.В воздушном пространстве Калужской области было перехвачено 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Из опубликованного им сообщения следует, что ударная техника Украины была сбита над десятью муниципалитетами и вблизи Калуги.

Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожено 14 БПЛА написал он в MAX

В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых БПЛА работают оперативные группы. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, разрушений также нет.