Шапша: уничтожены еще 17 БПЛА над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью уничтожены 17 украинских беспилотников Шапша: уничтожены еще 17 БПЛА над Белгородской областью

Москва1 июл Вести.Над семью муниципальными округами Калужской области были перехвачены 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Атака ВСУ была отражена в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском округах.

Силами ПВО уничтожены еще 17 БПЛА написал глава области в MAX

Кроме того, также ударная техника Украины была сбита и на окраине города Калуги. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.