Москва1 июлВести.Над семью муниципальными округами Калужской области были перехвачены 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Атака ВСУ была отражена в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском округах.

Силами ПВО уничтожены еще 17 БПЛА

написал глава области в MAX

Кроме того, также ударная техника Украины была сбита и на окраине города Калуги. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.