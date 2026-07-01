Москва1 июлВести.Над семью муниципальными округами Калужской области были перехвачены 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Атака ВСУ была отражена в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском и Хвастовичском округах.
Силами ПВО уничтожены еще 17 БПЛАнаписал глава области в MAX
Кроме того, также ударная техника Украины была сбита и на окраине города Калуги. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.