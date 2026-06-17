Силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА на окраине Калуги и в области

Силы ПВО сбили 25 беспилотников на окраине Калуги и в области Силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА на окраине Калуги и в области

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Противник предпринял попытку атаки ночью 17 июня.

Уничтожены 25 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня над российскими регионами перехвачены и сбиты 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.