Силы ПВО сбили 7 БПЛА на окраине Калуги и 4 округами области

Силы ПВО сбили 7 вражеских БПЛА на окраине Калуги и в области Силы ПВО сбили 7 БПЛА на окраине Калуги и 4 округами области

Москва2 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов над 4 округами Калужской области и на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Враг предпринял попытку атаки вечером 2 июня.

Уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.

По данным Министерства обороны РФ, с 8.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.