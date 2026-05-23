Москва23 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов над 3 муниципальными округами Калужской области и на окраине города. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки утром 23 мая.
Уничтожены 6 БПЛА над территориями Мещовского, Малоярославецкого, Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуга.На местах работают оперативные группынаписал Шапша в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.