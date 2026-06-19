Силы ПВО сбили 7 БПЛА на окраине Калуги и в области

Силы ПВО сбили 7 БПЛА над Калужской областью Силы ПВО сбили 7 БПЛА на окраине Калуги и в области

Москва19 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги и в области обнаружили и уничтожили 7 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Враг предпринял попытку атаки ночью 19 июня.

Уничтожены 7 БПЛА над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.