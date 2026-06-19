Москва19 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги и в области обнаружили и уничтожили 7 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки ночью 19 июня.
Уничтожены 7 БПЛА над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.