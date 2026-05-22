Москва22 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над тремя муниципальными округами Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки ночью 22 мая.
Уничтожены 3 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округовнаписал Шапша в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.