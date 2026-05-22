Силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над 3 округами Калужской области

Москва22 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над тремя муниципальными округами Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Враг предпринял попытку атаки ночью 22 мая.

Уничтожены 3 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.