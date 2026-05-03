Москва3 маяВести.В Калужской области сбили еще пять украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Боровский, Кировский, Медынский, Москальский и Юхновский муниципальные округа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
На местах работают сотрудники оперативных служб.
В течение дня силами ПВО уничтожены еще 5 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Медынского, Мосальского, и Юхновского муниципальных округовговорится в сообщении
Уточняется, что никто не пострадал в результате происшествия. Разрушений также нет.