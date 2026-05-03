Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти дронов ВСУ в Калужской области

Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ в Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти дронов ВСУ в Калужской области

Москва3 мая Вести.В Калужской области сбили еще пять украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Боровский, Кировский, Медынский, Москальский и Юхновский муниципальные округа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

На местах работают сотрудники оперативных служб.

В течение дня силами ПВО уничтожены еще 5 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Медынского, Мосальского, и Юхновского муниципальных округов говорится в сообщении

Уточняется, что никто не пострадал в результате происшествия. Разрушений также нет.