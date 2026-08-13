Москва13 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены ночью 13 августа.
Уничтожены 9 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Медынского, Тарусского, Ульяновского и Ферзиковского муниципальных округовнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.