В Калужской области уничтожили 9 украинских дронов В Калужской области силы ПВО уничтожили 9 украинских БПЛА

Москва13 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены ночью 13 августа.

Уничтожены 9 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Медынского, Тарусского, Ульяновского и Ферзиковского муниципальных округов написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.