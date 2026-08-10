Москва10 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Атаки противника были отражены ночью 10 августа.
Уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Хвастовичского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округовнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах прилетов работают оперативные группы.