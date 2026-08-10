ВС РФ уничтожили 16 вражеских дронов в Калужской области Силы ПВО уничтожили 16 вражеских дронов в Калужской области

Москва10 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Атаки противника были отражены ночью 10 августа.

Уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Хвастовичского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах прилетов работают оперативные группы.