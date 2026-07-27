Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в Калужской области Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ в Калужской области

Москва27 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены днем 27 июля.

Уничтожены 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах прилетов работают оперативные группы.