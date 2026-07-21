Москва21 июлВести.Во вторник, 21 июля, над Калужской областью были уничтожены 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Владислав Шапша.
Он перечислил районы, подвергшиеся атаке.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинскаговорится в сообщении
К местам падения обломков прибыли оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал в результате атак, разрушений также нет.