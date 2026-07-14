Москва14 июлВести.За день 14 июля, вторник, над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны сбили 13 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал глава региона в мессенджере МАХ
На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.