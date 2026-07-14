Шапша: в течение дня над территорией Калужской области сбили 13 БПЛА

За день над территорией Калужской области сбили 13 вражеских беспилотников Шапша: в течение дня над территорией Калужской области сбили 13 БПЛА

Москва14 июл Вести.За день 14 июля, вторник, над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны сбили 13 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.