Силы ПВО за день уничтожили 8 БПЛА над Калужской областью

Над Калужской областью за день уничтожено 8 украинских дронов Силы ПВО за день уничтожили 8 БПЛА над Калужской областью

Москва14 авг Вести.Силы ПВО Министерства обороны России за день уничтожили 8 украинских БПЛА над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Дроны ликвидированы над территориями шести округов - Жиздринского, Износковского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского МО, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет проинформировал глава региона

Министерство обороны РФ сообщило вечером в пятницу, что силы ПВО с 08.00 до 20​​​.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над территорией России.