Москва14 авгВести.Силы ПВО Министерства обороны России за день уничтожили 8 украинских БПЛА над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Дроны ликвидированы над территориями шести округов - Жиздринского, Износковского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского МО, а также на окраине Калуги.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетпроинформировал глава региона
Министерство обороны РФ сообщило вечером в пятницу, что силы ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над территорией России.