Восемь БПЛА ВСУ сбиты ночью над Калужской областью

В Калужской области за ночь уничтожено восемь беспилотников Восемь БПЛА ВСУ сбиты ночью над Калужской областью

Москва14 авг Вести.В небе над Калужской областью сбито восемь украинских беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вчера вечером и сегодня ночью силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Людиновского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска уточняется в сообщении

Из-за атаки дронов повреждено остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа.

Пострадавших нет.