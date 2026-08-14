Москва14 авгВести.В небе над Калужской областью сбито восемь украинских беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вчера вечером и сегодня ночью силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Людиновского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинскауточняется в сообщении
Из-за атаки дронов повреждено остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа.
Пострадавших нет.