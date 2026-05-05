Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА в Калужской области Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА над тремя округами Калужской области

Москва5 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов над тремя округами Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены 5 мая в течение дня.

Уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Кировского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы написал он в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

По данным Министерства обороны РФ, с 14.00 до 21.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ночью и утром 5 мая в Калужской области уничтожили 12 вражеских дронов.