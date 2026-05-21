Москва21 маяВести.В Калуге в результате атаки украинских беспилотников незначительно повреждены образовательное учреждение и многоквартирный дом. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
ВСУ пытались нанести удары по территории региона вечером 21 мая, в четверг. Обошлось без пострадавших.
По предварительной информации, в результате атаки незначительно пострадало остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калугенаписал губернатор в мессенджере MAX
Всего силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников противника над областным центром и Боровским и Тарусским муниципальными округами.