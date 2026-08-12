Путин: ответ России на нападения на ее мирные суда будет зеркальным

Путин: Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся Путин: ответ России на нападения на ее мирные суда будет зеркальным

Москва12 авг Вести.Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений ТОФ.

Он отметил, что власти некоторых стран нарушают международное морское право, пытаясь ограничить мирное движение российских судов. Ряд государства даже додумался до захвата судов РФ и продажи награбленного имущества, добавил президент РФ.

Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда сказал Путин

Российский лидер добавил, что РФ сама определит, где подобные меры смогут быть нужными и целесообразными.

Накануне Путин прибыл на Сахалин для участия в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота.