Путин: ВС РФ будут отвечать зеркально на удары ВСУ и в несколько раз мощнее

Путин подчеркнул, что РФ наносит удары в ответ на атаки Украины Путин: ВС РФ будут отвечать зеркально на удары ВСУ и в несколько раз мощнее

Москва13 июл Вести.Удары киевского режима по территории Российской Федерации должны получать зеркальный ответ, но в несколько раз мощнее. Об этом во время посещения выставки Народного фронта "Все для Победы!" заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что противник должен почувствовать последствия и уже их ощущает. Путин подчеркнул, что масштаб ответных действий ВС РФ в дальнейшем будет увеличиваться.

Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее пояснил президент

Также он заявил со сцены форума "Все для Победы!", что Российскую Федерацию, безусловно, ждет победа в текущем конфликте. Путин особо отметил успехи государства в развитии оборонно-промышленного комплекса.