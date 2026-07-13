Москва13 июлВести.Президент России Владимир Путин на вручении победителям специальной номинации "Все для Победы" кубков Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметил, что РФ ждет победа.
В понедельник российский лидер на форуме Народного фронта "Все для Победы!" вручил награды охранникам колледжа в Старобельске, ранее обстрелянного ВСУ.
Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победасказал Путин
Ранее Путин подписал указ, которым присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову.