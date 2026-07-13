Поддубный показал, что ждет украинцев, которые не сдаются в плен

Поддубный показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на запорожском направлении Поддубный показал, что ждет украинцев, которые не сдаются в плен

Москва13 июл Вести.Новые кадры уничтожения групп пехоты ВСУ российскими БПЛА объясняют, зачем лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет продлить военное положение на Украине еще на 90 дней. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный. Он также опубликовал видео ударов FPV-дронов по противнику.

Поддубный добавил, что все боевики на видео могли бы сохранить свои жизни, если бы сложили оружие и сдались в плен.

Группы пехоты ВСУ, действующие под прикрытием лесополос, были разбиты нашими операторами БПЛА войск беспилотных систем на запорожском направлении. Кадры, которые наглядно поясняют, почему Зеленский хочет еще на 90 дней продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации рассказал Поддубный

Киевский режим планирует продлить военное положение в стране со 2 августа до конца октября.

Что на практике получат украинцы? Да все то же самое: механизмы насильственной мобилизации продолжат работать в прежнем режиме, а ограничения, затрагивающие мужское население, станут еще жестче. Не стать "героем" таких видео – реально, если сложить оружие и сдаться в российский плен. Прекрати эти хлопцы сопротивление – остались бы живы написал Поддубный

Ранее издание Berliner Zeitung писало, что Зеленский вряд ли сможет сохранить свой пост, если военное положение будет отменено, а в стране пройдут выборы президента.