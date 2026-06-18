Москва18 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание закончить украинский конфликт после крупной атаки дронов ВСУ на Москву.
В своем Telegram он прокомментировал массированную атаку беспилотников на российскую столицу 18 июня.
Пора завершить эту войнунаписал Зеленский
По его мнению, Москва должна сделать "необходимые шаги в дипломатии".
Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по украинскому вопросу.
В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский может приехать в Россию, если захочет встретиться.
Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что новые атаки со стороны киевского режима не приближают личные контакты с российским лидером.