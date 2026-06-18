Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт после атаки БПЛА на Москву

Зеленский заявил о желании закончить конфликт после атаки БПЛА на Москву Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт после атаки БПЛА на Москву

Москва18 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание закончить украинский конфликт после крупной атаки дронов ВСУ на Москву.

В своем Telegram он прокомментировал массированную атаку беспилотников на российскую столицу 18 июня.

Пора завершить эту войну написал Зеленский

По его мнению, Москва должна сделать "необходимые шаги в дипломатии".

Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по украинскому вопросу.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский может приехать в Россию, если захочет встретиться.

Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что новые атаки со стороны киевского режима не приближают личные контакты с российским лидером.