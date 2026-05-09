Москва9 мая Вести.Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в РФ, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что Зеленский уже неоднократно заявлял о желании провести личные переговоры, и российская сторона никогда не возражала против этого.

Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре сказал Путин

Он пояснил, что соглашение с Украиной должно носить длительную историческую перспективу, чтобы не допустить повторения сценария с Минскими соглашениями.

Можно разговаривать днем и ночью без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы, и в этом случае можно встречаться где угодно, чтобы подпись поставить подчеркнул президент

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Путину информацию о том, что Зеленский готов встретиться с руководством России.