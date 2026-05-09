Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы во время своего выступления на параде на Красной площади.

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы сказал российский лидер

Он назвал этот праздник священным, светлым и самым главным, отмечаемым с чувствами гордости и любви к России и понимание долга защищать интересы и будущее Родины.