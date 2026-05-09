Москва9 мая Вести.Российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Россияне, указал глава государства, сами вершат судьбу своей страны.

Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания сказал Путин

Он добавил что каждый гражданин России вносит личный вклад в ее победу, которая "куется и на поле боя, и в тылу".