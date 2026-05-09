Путин: победа всегда была и всегда будет за нами

Победа всегда была и всегда будет за Россией, заявил Путин

Москва9 мая Вести.Победа всегда была и всегда будет за Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Неизменным остается то, что судьбу России вершат ее граждане, подчеркнул глава государства. Он добавил, что залог успеха заключается в моральной, нравственной силе, отваге и доблести россиян.

У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! сказал Путин

Сегодня отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.