Путин: победа России куется и на поле боя, и в тылу

Москва9 мая Вести.Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Российский лидер отметил, что судьбу страны вершат люди – бойцы и заводчане.

У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу заявил Путин

Он также подчеркнул, что победа всегда была и будет за Россией.

В этом году участники специальной военной операции принимают участие в параде Победы на Красной площади в Москве.