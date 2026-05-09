Москва9 маяВести.Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.
Российский лидер отметил, что судьбу страны вершат люди – бойцы и заводчане.
У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылузаявил Путин
Он также подчеркнул, что победа всегда была и будет за Россией.
В этом году участники специальной военной операции принимают участие в параде Победы на Красной площади в Москве.