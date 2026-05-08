Участники СВО примут участие в Параде Победы в Москве

Москва8 мая Вести.Участники спецоперации пройдут на Параде Победы по брусчатке на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.

9 мая 2026 года в Москве состоится традиционный парад.

Завтра на Параде Победы по брусчатке на Красной Площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники, чтобы минимизировать угрозы со стороны киевского режима.

В Минобороны при этом уточняли, что Парад завершит пролет авиации.