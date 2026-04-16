На Красной площади в Москве начался монтаж трибун к параду Победы

Москва16 апр Вести.На Красной площади в Москве начали монтировать трибуны для гостей парада Победы 9 мая, передает РИА Новости.

Зона для трибун огорожена металлическими конструкциями. У места проведения монтажных работ дежурят сотрудники полиции.

Люди могут проходить на Красную площадь без ограничений.

В прошлые годы на трибунах для гостей парада Победы на Красной площади устанавливались сиденья в цветах российского триколора.

В 2026 году Россия будет праздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Свое участие в параде Победы в Москве уже подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко.