Москва9 маяВести.Представители российских и иностранных средств массовой информации прибыли на Красную площадь для освещения парада в честь Дня Победы.
Перед трибунами уже разместились несколько десятков журналистов, ожидающих начала торжественного мероприятия, передает РИА Новости.
На месте работают зарубежные представители прессы, в том числе журналисты из Малайзии, Казахстана и Абхазии.
Парад в этом году проходит в особом формате из-за оперативной обстановки. Министерство обороны России сообщало, что в параде не будет участвовать военная техника, однако по брусчатке на Красной площади пройдут участники СВО.
Парад на Красной площади завершится пролетом авиации.