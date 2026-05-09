Представители зарубежных СМИ присутствуют на параде в честь Дня Победы в Москве

Российские и зарубежные СМИ прибыли на парад Победы на Красной площади

Москва9 мая Вести.Представители российских и иностранных средств массовой информации прибыли на Красную площадь для освещения парада в честь Дня Победы.

Перед трибунами уже разместились несколько десятков журналистов, ожидающих начала торжественного мероприятия, передает РИА Новости.

На месте работают зарубежные представители прессы, в том числе журналисты из Малайзии, Казахстана и Абхазии.

Парад в этом году проходит в особом формате из-за оперативной обстановки. Министерство обороны России сообщало, что в параде не будет участвовать военная техника, однако по брусчатке на Красной площади пройдут участники СВО.

Парад на Красной площади завершится пролетом авиации.