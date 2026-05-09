Москва9 мая Вести.На Красной площади в центре Москвы начался парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Минобороны России сообщали, что в этом году парад пройдет в особом формате – без военной техники. Такое решение было принято из соображений безопасности.

При этом по брусчатке на Красной площади пройдут пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также участники спецоперации на Украине.

Завершит Парад Победы пролет авиации. Летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также анонсировал очень важное выступление российского лидера Владимира Путина 9 мая.

Кроме того, Песков подчеркивал, что России не нужно разрешение каких-либо стран, чтобы провести в Москве Парад Победы. Он добавил, что тех, кто позволяет себе шутить над Днем Победы, ждет "горе".