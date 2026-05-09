Бойцы войск беспилотных систем впервые прошли на параде Победы Военнослужащие войск беспилотных систем впервые прошли на параде Великой Победы

Москва9 мая Вести.Военнослужащие войск беспилотных систем впервые прошли на параде Великой Победы в Москве.

В субботу на Красной площади прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году его провели без демонстрации военной техники по соображениям безопасности.

Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем сообщил диктор

Парад завершился пролетом авиации над столицей – штурмовики Су-25 раскрасили небо над Москвой в российский триколор.