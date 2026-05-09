Москва9 маяВести.Военнослужащие войск беспилотных систем впервые прошли на параде Великой Победы в Москве.
В субботу на Красной площади прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году его провели без демонстрации военной техники по соображениям безопасности.
Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных системсообщил диктор
Парад завершился пролетом авиации над столицей – штурмовики Су-25 раскрасили небо над Москвой в российский триколор.