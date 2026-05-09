Новейший комплекс С-500 "Прометей" показали на параде Победы ЗРК С-500 "Прометей" впервые показали на трансляции парада в Москве

Москва9 мая Вести.Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" показали во время трансляции парада Великой Победы на Красной площади в Москве.

Диктор отметил, что система обладает удивительными возможностями.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей сказали в эфире

На Красной площади состоялся парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел в несколько измененном формате – без военной техники. Такое решение было принято исходя из соображений безопасности.

При этом по брусчатке на Красной площади прошли пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ, а также участники специальной военной операции.