Журналист SC: парад Победы в Москве стал предупреждением миру о серьезности РФ Обозреватель SC Пачини назвал парад Победы в Москве предупреждением всему миру

Москва11 мая Вести.Парад Победы в Москве стал сигналом для всего мира о решимости России добиваться поставленных целей в отношении территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье портала Strategic Culture (SC).

На Красной площади 9 мая состоялся парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел в несколько измененном формате – без военной техники. Во время трансляции парада был показан новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей".

Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей говорится в публикации

Пачини считает, что Москва последовательно движется к выполнению поставленных целей. По его словам, переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине невозможны, пока у власти находится Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал издевательский указ, "позволяющий" провести парад Победы в Москве. Глава киевского режима распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади. Распоряжение появилось сразу после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предложением ввести перемирие между Россией и Украиной в период с 9 по 11 мая, а также организовать обмен пленными.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал документ Зеленского цирком и клоунадой.