Москва9 мая Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами завил, что указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве - цирк и клоунада.

Он отметил, что существуют и другие короткие слова для оценки этой ситуации.

Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова отметил он

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал издевательский указ, которым якобы "разрешает" провести парад Победы на Красной площади в Москве.