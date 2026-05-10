Москва10 маяВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" о желании лидеров иностранных государств присутствовать в Москве во время празднования Дня Победы 9 мая.
Помощник президента отметил, что инициатива принять участие в памятных мероприятиях исходила от гостей.
Были, да, прямо заявки от ряда лидеров о том, что они хотели поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы. То есть инициатива от гостей шлазаявил Ушаков
Ранее он заявил, что Зеленский, издав указ, "разрешающий" провести Парад Победы в Москве, видимо, решил вспомнить свои времена в КВН.