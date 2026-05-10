Ушаков прокомментировал указ Зеленского, "позволяющий" провести парад Победы

Москва10 мая Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал Павлу Зарубину для ИС "Вести" указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад Победы в Москве 9 мая.

Ушаков назвал действия главы киевского режима "клоунадой".

Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю сказал помощник российского лидера

Ранее Зеленский опубликовал указ, "позволяющий" провести парад Победы в Москве. Глава киевского режима распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади.