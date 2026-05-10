Москва10 маяВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал Павлу Зарубину для ИС "Вести" указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад Победы в Москве 9 мая.
Ушаков назвал действия главы киевского режима "клоунадой".
Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаюсказал помощник российского лидера
Ранее Зеленский опубликовал указ, "позволяющий" провести парад Победы в Москве. Глава киевского режима распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади.