Москва9 мая Вести.Указ главы киевского режима Владимира Зеленского с формулировкой о "разрешении проведения" парада Победы в Москве является неуместным кривлянием и глумлением над священным праздником, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

С таким утверждением он выступил в разговоре с ТАСС.

Сенатор поприветствовал договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об установлении режима прекращения огня между РФ и Украиной с 9 по 11 мая, а также о проведении обмена пленными в формате "1000 на 1000". Как отметил Косачев, это демонстрирует традицию боевого братства народов России и США во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции.

На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского, своим "указом о параде в Москве" продолжающего глумиться над праздником – священным, я уверен, и для большинства украинцев, но только не для киевской клики подчеркнул сенатор

Ранее Зеленский подписал издевательский указ, в котором выдал "разрешение" на проведение праздничного парада в Москве и распорядился не наносить украинские удары по Красной площади.