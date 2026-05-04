Москва4 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал несерьезным перемирие в честь Дня Победы, передают украинские СМИ.
Он также утверждает, будто подобное перемирие "нечестное".
Говорить: "Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад", – это несерьезноцитируют Зеленского украинские журналисты
Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне СВО с 8 по 9 мая. Минобороны РФ уточнило, что решение принято в одностороннем порядке.
В то же время в МО РФ обратили внимание на заявления Зеленского о параде Победы в Москве 9 мая и предупредили, что в случае, если киевский режим попытается сорвать торжества, то ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.