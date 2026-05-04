Зеленский назвал несерьезной идею перемирия на День Победы Зеленский назвал несерьезным перемирие на 9 мая

Москва4 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал несерьезным перемирие в честь Дня Победы, передают украинские СМИ.

Он также утверждает, будто подобное перемирие "нечестное".

Говорить: "Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад", – это несерьезно цитируют Зеленского украинские журналисты

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне СВО с 8 по 9 мая. Минобороны РФ уточнило, что решение принято в одностороннем порядке.

В то же время в МО РФ обратили внимание на заявления Зеленского о параде Победы в Москве 9 мая и предупредили, что в случае, если киевский режим попытается сорвать торжества, то ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.