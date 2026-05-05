Дубинский: Зеленский может спровоцировать ядерный удар, если 9 мая атакует РФ

В Раде опасаются ядерного удара после высказываний Зеленского о параде Победы Дубинский: Зеленский может спровоцировать ядерный удар, если 9 мая атакует РФ

Москва5 мая Вести.Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную атаку, если нападет 9 мая на Москву.

Министерство обороны РФ объявило о перемирии в зоне спецоперации в период с 8 по 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство также предупредило, что Россия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попробуют сорвать парад Победы.

Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине – это ударить по параду на 9 Мая в Москве написал Дубинский в Telegram

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Зеленского о предстоящем параде, отметив, что нацисты всегда сопротивляются Дню Победы.