Христофору предостерег Зеленского от срыва парада в Москве 9 мая

На Кипре предостерегли Зеленского от необдуманных действий 9 мая Христофору предостерег Зеленского от срыва парада в Москве 9 мая

Москва5 мая Вести.Угрозы Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в России могут обернуться капитуляцией Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он отметил, что дипломатия работает лучше любых угроз.

Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы сказал он, выступая в YouTube

Таким образом журналист прокомментировал заявление, сделанное украинским лидером на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Именно там Зеленский пригрозил ударить дронами по параду в Москве 9 мая.

В Минобороны РФ отреагировали на эти слова, заявив, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.