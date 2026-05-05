Москва5 маяВести.Угрозы Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в России могут обернуться капитуляцией Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Он отметил, что дипломатия работает лучше любых угроз.
Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвысказал он, выступая в YouTube
Таким образом журналист прокомментировал заявление, сделанное украинским лидером на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Именно там Зеленский пригрозил ударить дронами по параду в Москве 9 мая.
В Минобороны РФ отреагировали на эти слова, заявив, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.