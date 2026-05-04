МО РФ: населению Киева и дипломатам нужно готовиться своевременно покинуть город В Минобороны РФ рекомендовали киевлянам и дипломатам готовиться покинуть город

Москва4 мая Вести.Населению Киева и дипломатам стоит готовиться своевременно покинуть город, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8-9 мая 2026 года будет объявлено перемирие в честь Дня Победы.

В ведомстве не оставили без внимания угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского нанести удары по Москве 9 мая и предупредили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.