МИД разослал в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить эвакуацию из Киева Захарова: МИД РФ призвал дипмиссии к эвакуации из Киева

Москва6 мая Вести.Россия разослала в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева, заявили в МИД РФ.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы пояснила Захарова

Она отметила, что МИД России призывает очень серьезно отнестись к заявлению Минобороны РФ в связи с угрозами Киева и последующим шагам Москвы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию.

Мария Захарова напомнила, что 4 мая 2026 года Минобороны России опубликовало официальное заявление "в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник - День Победы в Великой Отечественной войне". Дипломат обратила внимание, что заявление с угрозами в адрес Москвы было сделано после встречи Владимира Зеленского с лидерами ряда стран Евросоюза. Захарова добавила, что в Москве знают об отношении коллективного Западного меньшинства к 9 Мая, а также о планомерном уничтожении в ряде европейских стран советского мемориального наследия.