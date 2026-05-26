МИД Германии вызвал посла РФ после предупреждения об эвакуации из Киева

Москва26 мая Вести.Российского посла в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Германии, сообщается в официальном аккаунте дипведомства в соцсети X.

В своем заявлении немецкий МИД отметил, что Германия продолжит "решительно поддерживать Украину", и ее "не запугать угрозами".

МИД РФ 25 мая выступил с заявлением, в котором призвал иностранных граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, покинуть Киев, а страны - обеспечить их эвакуацию.

В заявлении говорилось, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске, а также реакция на нее со стороны западных стран, "переполнили чашу терпения". Впредь Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наносить удары по объектам инфраструктуры ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.