Лавров привлек внимание Рубио к рекомендации эвакуировать граждан США из Киева

Москва25 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио напомнил ему о том, что ранее МИД РФ опубликовал рекомендацию иностранным государствам эвакуировать своих дипломатов и других граждан из Киева, сообщается на официальном сайте ведомства.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся вечером 25 мая.

Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан говорится в сообщении

МИД РФ 25 мая опубликовал заявление, в котором говорится, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее западных стран "переполнили чашу терпения". Ведомство предупредило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) переходят к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам в украинской столице.

В этом же заявлении ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.