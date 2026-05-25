Лавров: РФ признательна странам, соболезнующим в связи с терактом в Старобельске Лавров выразил признательность странам за соболезнования из-за теракта в ЛНР

Москва25 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве признательны всем государствам, которые выразили соболезнования в связи с терактом Киева в Старобельске.

Лавров сделал заявление на приеме по случаю Дня Африки.

Я… выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске цитирует слова Лаврова РИА Новости

ВСУ атаковали колледж и общежитие студентов в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По последним данным, погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Старобельску подтверждением неонацистской сущности Киева.

Теракт ВСУ в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима, отмечала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что виновные в теракте в колледже Старобельска будут найдены и понесут наказание.